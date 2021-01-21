شكرا لقرائتكم خبر عن "هتعمل إيه فى واحد كل أمله إنه يكون يوم ليك".. هشام عباس يطرح أحدث أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هشام عباس أغنية جديدة بعنوان "هتعمل إيه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، إنتاج مزيكا، وقدم عباس الأغنية في صياغة موسيقية مختلفة عليه، وكأنها رسالة رمانسية من حبيب لحبيبته.

وتقول كلمات الأغنية:"هتعمل إيه فى واحد كل أمله إنه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".

كان النجم هشام عباس قد طرح الشهر الماضى أغنية "اللى احنا فيه" على طريقة Lyrics Video وهذه الأغنية تعد من الموسيقى ذات الإيقاع السريع الراقص المبهج، وكانت هذه الأغنية بمثابة عودة فنية استثنائية لهشام عباس بعد أن وضع خطة قرر فيها ألا يبتعد عن جمهوره مرة ثانية، بعد توقف لمدة 10 سنين كان فيها بعيداً عن الساحة الغنائية، وقد بدأها عندما عاد وقدم فى عيد الحب الماضى أغنية "هى دى".

أغنية "اللى احنا فيه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر على وتوزيع موسيقى توما، وتقول كلماتها:

اللى احنا فيه بقى ده إيه معناه .. ده محير قلبى فى هواه

ومابرتحش غير معاه .. وماليش سيرة غير عليه

شكل الموضوع موضوع كبير .. ده من روحى عليه باغير

دى حاجات مابتحصلش كتير .. عايز أعرف ده عاملى إيه