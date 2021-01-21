شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنتى طيبة يا جميلة.. آيتن عامر تهنئ ياسمين صبرى بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة آيتن عامر، الفنانة ياسمين صبرى بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت صورة لياسمين عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "كل سنة وأنتى طيبة يا جميلة".



آيتن عامر

وتحتفل، اليوم الخميس، النجمة ياسمين صبرى بعيد ميلادها، حيث ولدت بمحافظة الإسكندرية، وبدأت حياتها الفنية بالظهور فى برنامج "خطوات الشيطان"، لتشارك بعدها فى العديد من الأعمال الدرامية مثل "جبل الحلال"، "طريقى" حتى أصبحت بطلة تتصدر الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وتعد ياسمين صبرى من أكثر النجمات المتفاعلات على السوشيال ميديا، حيث تشارك جمهورها بشكل شبه يومى بإطلالتها من خلال سفريتها والمناسبات المختلفة التى تحرص على حضورها، خاصة أنها قليلة الظهور، كما تحافظ النجمة بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى والحركات الصعبة، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها، ويثنى على رشاقتها وحفاظها على جسدها الرياضى، لذلك بمناسبة عيد ميلادها نستعرض أجمل صور ياسمين صبرى.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

وكان آخر أفلام ياسمين صبرى "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام وشارك فى بطولته فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.