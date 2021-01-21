شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: فرع جديد لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ستصدر خلال أيام، قرارًا بإنشاء فرع جديد لأكاديمية الفنون المصرية، بمدينة الشروق بالقاهرة.

وأضاف "زكى" أن فرع الشروق سيضم المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار)، والمعهد العالى للفنون المسرحية، والمعهد العالى للباليه، والمعهد العالى للسينما، مؤكدا أنه سيتم إنشاء فروع أخرى للأكاديمية لاحقا، وفق سياسة العدالة الثقافية.

يأتى ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعى المثمر فى كل مجالات المعرفة، لا سيما المجال الثقافى والفنى، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤوليات البناء المنشود.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارًا، مطلع عام 2019، بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون المصرية، بمحافظة الإسكندرية، يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة تقوم بتدريس نفس المناهج بنظيراتها فى القاهرة، وذلك بقصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد التابع بملحقاته لوزارة الثقافة.