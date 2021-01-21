شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: من صغرى مهووسة بوزنى وماشية بالمتر أقيس فى وسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نبيلة عبيد في لقاء خاص لتلفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، احتفالا بعيد ميلادها: "بمشي بالمتر بتاع المقاسات أقيس في نفسي ووسطي من صغري مهووسة بوزني، ولحد دلوقت عالطول أطلع علي الميزان واتابع القياسات والأكل طبعا قليل، طول عمري بحافظ علي نفسي وعلي رشاقتي ده مهم بالنسبة لي كل واحد عنده طريقة لإدارة حياته، انا بحافظ على صحتي لا بزيد ولا بنقص يمكن بخس دولقتي لأني حريصة اكتر".



نبيلة عبيد والزميل علي الكشوطي

وأضافت نبيلة عبيد: "بتعامل مع السوشيال ميديا بكثافة حاليا علشان أعرف الناس بكتاب سينما نبيلة عبيد للمؤرخ محمود قاسم واعرف الناس تاريخي، بنزل مقاطع من الأفلام وبمهد لطرح الكتاب، كان المفروض هينزل لولا فيروس كورونا كنا عملنا توقيع هو خلصان وإن شاء الله الجائحة تهدى ونعمله حفل توقيع حلو".



علي الكشوطي

وتنوع أدوار نبيلة عبيد مع بداية ظهورها بفيلم "رابعة العدوية" الذى جسدت فيه دور المرأة الزاهدة التي صبرت على تعذيب سيدها لها حتى وفاتها، إلى دور الراقصة التي أتقنت تقديمه في أكثر من فيلم هم الأشهر في تاريخها الفني مثل فيلم الراقصة والطبال والراقصة والسياسى وأبناء وقتلة، وأبدعت في دور المعتوهة في فيلم توت توت ورغم صعوبة الدور إلا أنها قدمته ببراعة فائقة.

كما قدمت أدوار المرأة المقهورة المظلومة التي تشقى وتتعب لأجل العيش ومع ذلك تتعرض للظلم في فيلم اغتيال مدرسة الذى تعرضت فيه لأشد أنواع الظلم مما جعلها تنهى حياتها بالانتحار.