شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد زاهر عن شقيقتها ليلى: عمرى ما هنافسها لكن هسابق الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، إنه لا يوجد بينها وبين شقيقتها ليلى أي منافسة في مجال التمثيل، ولكن كل منهما تدعم الأخرى بعد عودتهما للتمثيل مرة أخرى.

وقالت ملك في برنامج The insider بالعربى:" بالعكس نتمنى النجاح لبعض ليلى دى أختى و حبيبتى وبعتبر نفسى أنا اللى مربياها والفرق بينا 9 شهور بحس انى أنا مامتها و عاوزه اشوفها أفضل ممثلة في الدنيا والمنافسة مع ناس تانية مش مع أختى".

وشاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صورة لوالدها النجم أحمد زاهر، وهو يبكي خلال تصويرها أثناء تأديتها أحد مشاهدها فى مسلسل "لؤلؤ"، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام":"اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح فى لؤلؤ.. اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جمبي ومسبنيش ولا ثانية لوحدى.. شكرا على إنك الداعم الأول لي.. بحبك أوي أوي يا زيزو".

وكان الفنان أحمد زاهر قد شارك جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصور جديدة بصحبة ابنته النجمة الشابة ملك، حيث أشاد بدورها في مسلسل لؤلؤ الذي يلعب فيه دور البطولة، معلقا علي الصورة قائلا :"طارق ومنه.. مسلسل لؤلؤ والله يا بنتي أنا كأحمد معترف بيكي برافو منه"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيه على المنصة الاجتماعية.

ومسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.