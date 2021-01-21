شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مشاهد العناق بالسينما بين الكوميديا والرومانسية فى اليوم العالمى للحضن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الحضن هو أكثر الأماكن الضيقة اتساعا"، جملة كثيرا ما يتم تداولها، للتعبير عن أهمية الحضن وتأثيره الإيجابى على الصحة النفسية، ومدى أهميته فى التعبير عن الحب بشكل عام، ويحتفل العالم باليوم العالمى للحضن، والذى يوافق يوم 21 يناير من كل عام، وذلك فى دلالة على أهمية العناق على الصحة النفسية للأشخاص، حيث يعد العناق أحد أبرز طرق التعبير عن الحب ليس فقط بين الزوج وزوجته، لكن بين الأم وابنتها وبين الصديق وصديقه، كنوع من التعبير عن الحب بينهما، والدعم النفسى.

وفى اليوم العالمى للحضن، نرصد أبرز مشاهد الحضن فى أفلام السينما المصرية التى لا زالت عالقة فى أذهاننا إلى الآن بين الكوميديا والومانسية.

حضن بوسى ونور الشريف فى فيلم "حبيب دائما"

يعد فيلم حبيبى دائماً أبرز الأفلام الرومانسية، وتمثل قصته قصة ملحمية، وهو من بطولة الفنان نور الشريف، بوسى، وسعيد عبد الغنى، وسوسن بدر ، نعيمة وصفي، وهو إنتاج عام 1980 ومن إخراج: حسين كمال.



بوسى ونور الشريف

وتدور أحداث الفيلم حول رضوخ فريدة "بوسى" لضغط والدها وتتزوج من رجل الأعمال الكبير أسامة "سعيد عبد الغنى" رغم حبها لطالب بكلية الطب وهو إبراهيم "نور الشريف"ـ وتعيش مع أسامة فى باريس وتنقلب حياتها حياة تعيسة، فيما يتوالى نجاح إبراهيم فى عمله بعد تخرجه فى كلية الطب، إلا أنه يعجز عن حب فتاة سوى شخصية بوسى فى الفيلم.

ومع عودتهما لعلاقتهما والزواج ينتهى الأمر بمرض خبيث تصاب به بوسى ويتسبب فى وفاتها وتحتضر وهى بين أحضانه فى مشهد أيقونى فى السينما المصرية.



بوسى ونور الشريف فى مشهد النهاية

حضن أحمد عيد وأحمد رزق

وبعيداً عن الرومانسية يعد مشهد حضن أحمد عيد لأحمد رزق فى فيلم "أوعى وشك"، أبرز مشاهد الأحضان فى السينما المصرية، والتى تحولت لكوميك كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والكثيرون يستخدمونها للتعبير عن قوة الصداقة تارة وللسخرية تارة أخرى.



أحمد عيد وأحمد رزق

و"أوعى وشك" فيلم كوميدى مصرى من إنتاج عام 2003، قصة وسيناريو وحوار المؤلف مدحت العدل، من إخراج سعيد حامد، وبطولة أحمد رزق وأحمد عيد، ومنة شلبى، وحنان مطاوع، وطلعت زكريا، وجيهان راتب، وسليمان عيد.

حضن محمد سعد وحسن حسنى فى فيلم بوحة

كما يمثل حضن محمد سعد وحسن حسنى، فى فيلم وبوحة، واحدا من المشاهد الكوميدية الأوسع انتشارا، والذى غالبا ما يتم استخدامه فى الكوميك وتداوله بصورة ساخرة، خاصة مع ملامح محمد سعد المضحكة فى المشهد.



حسن حسنى ومحمد سعد

والفيلم الكوميدى إنتاج عام 2005، وبطولة محمد سعد وحسن حسنى مى عز الدين، والفنانة الكبيرة لبلبة، وتدور تدور أحداث الفيلم حول بوحة الصباح "محمد سعد"، الذي يرث نصف مليون جنيه ولكنه يجب أن يبحث عن الإرث في القاهرة، في المذبح تحديدا، وللحصول علي الإرث يجب على بوحة أن يشارك المباحث في القبض على عصابة اللحوم الفاسدة وتتوالى الأحداث في القاهرة ما بين كوميديا ورومانسية حين يقابل كته والتي تجسدها "مي عز الدين" وشخصية الأم حلويات وهي الفنانة "لبلبة" ليشتركوا مع بوحة في الخط الدرامي للفيلم.

حضن أحمد زكى لمنى زكي فى فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة

ومن الكوميديا إلى حضن الأب لابنته، حيث يعد واحدا من أبرز مشاهد عناق أب لابنته فى السينما المصرية، حضن أحمد زكى لمنى زكي فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، إذ تدور أحداث الفيلم الأيقونى، حول قصة المصور الفوتوغرافي سيد غريب "أحمد زكي" الذي يهاجر من بلدته إلى القاهرة بحثا عن مكان قريب من كلية طب قصر العينى التى التحقت بها ابنته تهانى "منى زكي"، وفي الجامعة تصطدم تهاني الابنة بالمجتمع الأرستقراطى وتنشأ علاقة حب بينها وبين ابن رجل الأعمال طارق عز الدين "كريم عبد العزيز" ويتوالى الصراع.