شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى مهنئة فارس كرم بعيد ميلاده:"ينعاد عليك يا حبيب قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نوال الزغبى، على تهنئة الفنان فارس كرم بعيد ميلاده، متمنية له المزيد من السعادة و النجاح في حياته، وغردت نوال الزغبى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" كل عام وانت بألف خير وصحة يا أطيب قلب ينعاد عليك يا حبيب قلبي".



نوال الزغبى

فى سياق مختلف تستعد النجمة نوال الزغبي لإطلاق أغنية جديدة خلال شهر يناير الحالي تتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم .

وانتهت نوال من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من أيام وتعاونت فيها مع المخرج اللبناني فادي حداد ولم تفصح عن اسمها حتى الآن لتفاجئ جمهورها .وقد قامت النجمة اللبنانية بتشويق الجمهور عبر حسابها الرسمي على تويتر من خلال عمل استفتاء هل هي اغنية كلاسيك أو إيقاعية وتجاوب معها الجمهور بشكل كبير حتى أعلنت أنها إيقاعية باللهجة المصرية.

وعلى جانب آخر تحرص النجمة نوال الزغبى على التفاعل مع متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا من آن لآخر، حيث دوماً ما توجه لمتابعيها عدد من النصائح، آخرها حينما شددت على ضرورة التركيز على المستقبل و نسيان الماضى، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر قالت فيها : "‏الماضي موجود بعقلك بس المستقبل بين إيديك...صباح الخير".