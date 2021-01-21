شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أرنولد شوارزينجر يتلقى لقاح كورونا فى سيارته أمام أحد مراكز لوس انجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أرنولد شوارزينجر، عن تلقيه جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث نشر أرنولد فيديو له من خلال حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وهو يجلس داخل سيارة عند أحد مركز للقاحات في لوس أنجلوس، ثم يتلقى حقنة اللقاح في ذراعه مثلما ظهر خلال الفيديو.

ووجه النجم الأمريكى أرنولد شوارزينجر، رسالة عقب تلقيحه لقاح كورونا، يحث فيها متابعيه بضرورة تلقى اللقاح، قائلا: " كان اليوم جيد، إذا كنت مؤهلاً، افعل مثلى، واشترك للحصول على لقاحك، تعال إذا كنت تريد أن تعيش".



ارنولد داخل سيارته

وفى وقت سابق، رصد موقع "ديلي ميل" النجم أرنولد شوارزنيجر أثناء تواجده بشوارع لوس أنجلوس في إحدى جولاته المنتظمة بالدراجة، وكان حاكم كاليفورنيا السابق البالغ من العمر 73 عامًا يتنقل على دراجته الكهربائية التي تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار، وارتدى أرنولد ملابس رياضية والتي تضمنت سترة منفوخة خضراء فاتحة.

كما شوهد النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر فى سانتا مونيكا، أثناء تسوقه بمفرده فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا، إلا أنه اتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس التاجى، من بينها ارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من العدوى بالفيروس التاجى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

والتقطت عدسات المصورين صورًا للفنان العالمى أرنولد شوارزنيجر، البالغ من العمر 73 عامًا، داخل أحد المتاجر التى تبيع الملابس النسائية فى سانتا مونيكا، كما شوهد نجم Terminator وهو يقوم بتثبيت دراجته فى الجزء الخلفى من سيارته السوداء، حيث من المحتمل أن يتوجه لركوب الدراجة بعد رحلة التسوق.

وتألق أرنولد شوارزنيجر فى تيشيرت أزرق ملكى، واضعا قناع وجه أسود على فمه وأنفه إلى جانب نظارة شمسية سوداء، وأكمل إطلالته بـ"بنطلون" وحذاء أسود أثناء نزهة التسوق التى قام بها، ومن المحتمل أن تسوقه كان لصديقته هيذر ميليجان.