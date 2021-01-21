شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تطلق Lo Vas A Olvidar مع روزاليا بعد سلسلة من التأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة بيلى إيليش إن تعاونها الذى طال انتظاره مع المغنية الشهيرة روزاليا سيرى النور خلال الساعات القادمة، وهو الخبر الذى لاقى حماس قطاع كبير من محبى وعشاق النجمتين.

كانت روزاليا قد كشفت عن الأغنية المشتركة لأول مرة فى مارس 2019 ، قائلة إنها "لا تستطيع الانتظار" لإنهائه ، اما فى أبريل الماضى ، فكشفت المغنية وكاتبة الأغانى الإسبانية أنها وإيليش كانا تعملان على الأغنية أثناء فترة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا ، وقالت النجمتان إن اكتمال الأغنية "اقترب".

وكشفت أخيرا النجمة العالمية بيلى إيليش من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "Instagram " أن الأغنية التى تجمعها بروزاليا سيتم إطلاقها والاغنية باسم " Lo Vas A Olvidar " مساء اليوم الخميس .



ايليش وروزاليا

يذكر أن بيلى إيليش أعلنت مؤخرا إقامة مشروع جديد ومختلف بعيد عن عالم صناعة الموسيقى، حيث كشفت النجمة الشهيرة أن لديها كتاب صور جديد سيصدر قريبا، وهو عبارة عن رحلة سرد بصرية مذهلة ترصد مراحل حياتها، إلى جانب كتاب صوتى مصاحب، وأكدت بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم "لقد أنشأت PHOTO BOOK كتاب صور لحياتى منذ الطفولة حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك سجلت كتابا صوتيا بقصص لتلائم بعض الصور.