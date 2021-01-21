ليدي غاغا باطلالة مسرحية في حفل تنصيب بايدن

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كما عادتها دائما ظهرت الليدي غاغا بطلة أنيقة وملفتة بفستان أحمر وأسود اللون خلال مراسم تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس.

الفستان الذي طغى عليه التصميم المسرحي الدرامي تكون من سترة باللون الأزرق الداكن مزينة بحمامة سلام ذهبية اللون بارزة عند الصدر وتنورة حمراء كبيرة الحجم لتزيد من تميز إطلالتها.

الفستان جاء من توقيع العلامة التجارية سكياباريلي وصمم خصصيا للمناسبة. ووصف المدير الإبداعي للعلامة التجارية دانيال روزبيري، وهو مواطن أمريكي مقيم في باريس، الفستان بأنه "رسالة حب إلى البلد الذي أفتقده بشدة، ارتدت ليدي غاغا سترة من الكشمير باللون الأزرق، وتنورة من الحرير الأحمر مع بروش مذهب من السلام".

