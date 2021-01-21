هؤلاء هم النجوم الأكثر تميزاً وحضوراً في «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 04:45 مساءً - أصبح استفتاء «أوسكار الخليج 365» الفني السنوي بمرور السنوات مهماً وقوياً وراسخاً في الساحة الفنية العربية، بمشاركة أكبر عدد من النقاد العرب والجماهير من أنحاء العالم العربي كافة.









وتطور «أوسكار الخليج 365» أكثر وزاد عمقاً وحضوراً فنياً نقدياً وشعبياً في عام 2020 بمشاركة المبدعين وصناع الفن الجميل من إعلاميين ونقَّاد كأعضاء لجنة تحكيم «أوسكار الخليج 365» لعام 2020، جنباً إلى جنب مع الآلاف من القراء من خلال التصويت على موقع مجلة «الخليج 365» ومنصاتها الإلكترونية. وتميّز بتقارب لافت بين ترشيحات أعضاء لجنة التحكيم وترشيحات القراء، التي كشفت عن أن الأعمال الفنية المميزة كالشمس، لا يخفى نورها الساطع على أحد، وتستحق عن جدارة الفوز بالمراكز الأولى كأكثر الأعمال والنجوم تميزاً وتأثيراً في «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2020. ولوحظ في قائمة النجوم المتصدرين الفائزين، صمود بعض النجوم والنجمات على القمة مجدداً لحفاظهم على شغفهم الإبداعي، وبحثهم المستمر عن أعمال ذات قيمة فنية عالية تسعد جمهورهم، وتكسبهم احترام النقاد، وتؤمّن لهم القدرة على الاستمرار والعطاء بلا حدود.



نتائج استطلاع «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2020





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إليسا

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عبد المحسن النمر

أفضل ممثل عربي







تيم حسن

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أمير كرارة

أفضل ممثل عربي







يسرا

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حياة الفهد

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أفضل ديو تمثيلي عربي







آسر ياسين - نيللي كريم

أفضل ديو تمثيلي عربي





فيصل الدوخي

أفضل ممثل عربي شاب







جو طراد

أفضل ممثل عربي شاب







خالد أنور

أفضل ممثل عربي شاب





إلهام علي

أفضل ممثلة عربية شابة







هنادي مهنا

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روان مهدي

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