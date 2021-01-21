فن ومشاهير

هؤلاء هم النجوم الأكثر تميزاً وحضوراً في «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2020

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 04:45 مساءً - أصبح استفتاء «أوسكار الخليج 365» الفني السنوي بمرور السنوات مهماً وقوياً وراسخاً في الساحة الفنية العربية، بمشاركة أكبر عدد من النقاد العرب والجماهير من أنحاء العالم العربي كافة.

 



وتطور «أوسكار الخليج 365» أكثر وزاد عمقاً وحضوراً فنياً نقدياً وشعبياً في عام 2020 بمشاركة المبدعين وصناع الفن الجميل من إعلاميين ونقَّاد كأعضاء لجنة تحكيم «أوسكار الخليج 365» لعام 2020، جنباً إلى جنب مع الآلاف من القراء من خلال التصويت على موقع مجلة «الخليج 365» ومنصاتها الإلكترونية. وتميّز بتقارب لافت بين ترشيحات أعضاء لجنة التحكيم وترشيحات القراء، التي كشفت عن أن الأعمال الفنية المميزة كالشمس، لا يخفى نورها الساطع على أحد، وتستحق عن جدارة الفوز بالمراكز الأولى كأكثر الأعمال والنجوم تميزاً وتأثيراً في «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2020. ولوحظ في قائمة النجوم المتصدرين الفائزين، صمود بعض النجوم والنجمات على القمة مجدداً لحفاظهم على شغفهم الإبداعي، وبحثهم المستمر عن أعمال ذات قيمة فنية عالية تسعد جمهورهم، وتكسبهم احترام النقاد، وتؤمّن لهم القدرة على الاستمرار والعطاء بلا حدود.


نتائج استطلاع «أوسكار الخليج 365» الفني لعام 2020



حسين الجسمي

أفضل مطرب عربي
أفضل أغنية عربية - أغنية «بالبنط العريض»
 

Image preview





تامر حسني
أفضل مطرب عربي
أفضل فيديو كليب عربي - أغنية «اختراع»
 

Image preview




أنغام
أفضل مطربة عربية
 

Image preview



أصالة نصري
أفضل مطربة عربية
 

Image preview



إليسا
أفضل مطربة عربية
 

Image preview



عبد المحسن النمر
أفضل ممثل عربي
 

Image preview



تيم حسن
أفضل ممثل عربي
 

Image preview



أمير كرارة
أفضل ممثل عربي
 

Image preview



يسرا
أفضل ممثلة عربية
 

Image preview



حياة الفهد
أفضل ممثلة عربية
 

Image preview



ظافر العابدين - كارمن بصيبص
أفضل ديو تمثيلي عربي
 

Image preview



آسر ياسين - نيللي كريم
أفضل ديو تمثيلي عربي

Image preview



فيصل الدوخي
أفضل ممثل عربي شاب
 

Image preview



جو طراد
أفضل ممثل عربي شاب
 

Image preview



خالد أنور
أفضل ممثل عربي شاب

Image preview



إلهام علي
أفضل ممثلة عربية شابة
 

Image preview



هنادي مهنا
أفضل ممثلة عربية شابة
 

Image preview



روان مهدي
أفضل ممثلة عربية شابة
 

Image preview



أفضل إطلالة راقية
تم حجب الجائزة

أفضل أغنية تناولت أزمة
"بالحجر الصحي" - شانتال بيطار
 

Image preview



أفضل أغنية تناولت أزمة كورونا
أوبريت "إنت أقوى" - نخبة من النجوم العرب
 



أفضل فيديو كليب عربي
نانسي عجرم - أغنية «إلى بيروت الأنثى»

 

Image preview

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا