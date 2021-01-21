من المالديف إلى أرض الصومال.. شمس الطاقة لا تغيب عن صندوق أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من كوبا إلى البهاما والمالديف وبرابدوس، سخر صندوق أبوظبي للتنمية إمكانياته الهائلة لتحويل شموس أكثر من 16 منطقة إلى طاقة حياة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تمكن الصندوق من تمويل 16 مشروعاً للطاقة المتجددة بقيمة 622.6 مليون درهم، خلال عام 2020.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، مول الصندوق 8 مشاريع ضمن الدورة السابعة لمبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وجاء التمويل بقيمة إجمالية بلغت 384 مليون درهم.

كما وقع الصندوق 3 اتفاقيات لتمويل مشاريع استراتيجية مع كل من توجو وليبيريا والنيجر بقيمة إجمالية بلغت 121.3 مليون درهم.

وفي العام ذاته أنجز الصندوق 5 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بسعة 14.38 ميجاواط وبقيمة إجمالية بلغت 117.3 مليون درهم.





ويحرص الصندوق على تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول النامية وفي دولة الإمارات.

وبذل الصندوق جهوداً استثنائية خلال عام 2020 لدعم قطاع الطاقة المتجددة، وواصل متابعة وتنفيذ المشاريع رغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

جائزة المالديف

ونتيجة لجهود الصندوق في دعم المشاريع المبتكرة في الدول النامية، حاز مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في جزر المالديف والممول من قبل الصندوق على شهادة الاعتماد من المعهد العالمي للابتكار "GINI".

ويطبق المشروع أفضل الممارسات ضمن معايير الابتكار والجودة، واستخدام أحدث الوسائل والأنظمة التي ساهمت في تحقيق الهدف الرئيسي من تنفيذ المشروع وهو توليد الطاقة من النفايات بكفاءة عالية.

5 مشاريع شمسية

وأنجز الصندوق في عام 2020 5 مشاريع للطاقة الشمسية جاءت كتالي:

" محطة الطاقة الشمسية - أرض الصومال"

تهدف إلى تغذية شبكة الكهرباء المحلية وتلبية احتياجات مدينة بربرة من الطاقة الكهربائية، وإيصال الكهرباء إلى مناطق شمال وغرب المدينة.

ومول الصندوق المحطة التي تبلغ سعتها الإنتاجية حوالي7 ميجاواط من الطاقة المتجددة بقيمة 29.3 مليون درهم.

"مشروع الطاقة الشمسية – كوبا"

أنجز الصندوق المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية الذي موله الصندوق بقيمة 55 مليون درهم، حيث رفعت كوبا السعة الإنتاجية للمشروع من 10 ميجاوات إلى 15 ميجاوات للمساهمة في دعم قطاع الكهرباء.

"الألواح الشمسية الكهروضوئية - جزر البهاما"

وأنجز الصندوق توريد طاقة نظيفة بقيمة 11 مليون درهم وبسعة 925 كيلوواط ضمن مبادرة دعم مشاريع الطاقة في جزر الكاريبي .

"الألواح الشمسية الكهروضوئية - بربادوس"

كما أنجز الصندوق مشروعا آخر في بربادوس بقيمة 11 مليون درهم يدعم إنتاج الطاقة بشكل موثوق ومستدام من خلال استخدام ألواح الطاقة الكهروضوئية الشمسية على مظلات السيارات.

ويشمل تركيب أجهزة شحن للسيارات الكهربائية بطاقة 350 كيلوواط، كما يشمل المشروع توريد وتركيب ألواح شمسية كهروضوئية لهيئة مياه باربادوس بسعة 500 كيلوواط.

"محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - سانت فنسنت وغرينادين"

تسهم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية البالغ قيمتها 11 مليون درهم في جزيرة يونين في سانت فنسنت وغرينادين بتوفير إمدادات من الطاقة الكهربائية النظيفة بسعة 600 كيلوواط.

موافقات على تمويل 8 مشاريع

ووافق الصندوق على تمويل 8 مشاريع في كل من نيبال وتشاد، وسانت لوسيا، وكوبا، وبوركينافاسو، وسانت فينسنت وغرينادين والمالديف وأنتيغوا وبربودا بقيمة إجمالية تبلغ 384 مليون درهم، ما يعادل "105 ملايين دولار ".

وتنتج المشاريع الثمانية طاقة بسعة 47.8 ميجاوات.

3 اتفاقيات للدعم

وقام الصندوق بالتوقيع على 3 اتفاقيات مشاريع مع كل توغو وليبيريا والنيجر حيث تساهم المشاريع الثلاثة في إنتاج 34 ميجاوات من الطاقة.