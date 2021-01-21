سر “الدبوس العملاق” على فستان ليدي غاغا خلال تنصيب بايدن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 12:51 مساءً

أثارت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدبوس ذهبي عملاق على صدرها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت غاغا في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء: ” إنها حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا”.

وشاركت المغنية الأمريكية في حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني خلال مراسم التنصيب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك خلال افتتاح مباراة “السوبر بول 50” في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.

يذكر أن غاغا من أبرز المؤيدين لبايدن، حيث غردت بعد أن أعلن خوضه سباق الترشح للرئاسة في 2020، عبر “تويتر”: “جو بايدن وكامالا هاريس والشعب الأمريكي، لقد أعطيتم العالم واحدة من أعظم الأعمال اللطيفة والشجاعة التي شهدتها الإنسانية على الإطلاق.. لا شيء سوى الحب لقائدنا الجديد ونائبته المنتخبين لدخول البيت الأبيض”، وذلك بحسب RT.