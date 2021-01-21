رونالدو أفضل هداف على مر العصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد وصوله إلى الهدف 760، تلقى كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير إشادة كبيرة باعتباره أفضل هداف على مر العصور.

وفي التفاصيل حقق رونالدو هدفه الـ760 أمس الأربعاء في فوز فريقه يوفنتوس بهدفين على فريق نابولي ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم.

وأكدت الكثير من وسائل الإعلام أن هذا الهدف جعل رونالدو يتفوق على اللاعب النمساوي الراحل جوزيف بيكان في صدارة القائمة، في حين أن الجدل قائماً بشأن لقب أفضل هداف إذ لا يملك الاتحاد الدولي (الفيفا) سجلاً رسمياً بذلك.

وسجل رونالدو كل أهدافه مع أربعة أندية بالإضافة إلى فريق بلاده البرتغال ولا يقترب منه في الجيل الحالي سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي حقق رقماً قياسياً الشهر الماضي بتسجيل 644 هدفاً مع فريق واحد.

وأحرز رونالدو (35 عاماً) 102 هدفاً مع البرتغال، كما أحرز في صفوف سبورتنغ لشبونة 5 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 118هدفاً ومع ريال مدريد 450 هدفاً، وأحرز 85 هدفاً مع يوفنتوس.

ويعتبر رونالدو واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ رياضة كرة القدم، حيث فاز المهاجم بالعديد من الألقاب خلال مسيرته المهنية حتى الآن، بما في ذلك الفوز بخمس جوائز الكرة الذهبية. لكن رونالدو لا يشتهر بإنجازاته في الملعب فحسب، بل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتويتر، حيث يكسب مبالغ هائلة من خلال منشور واحد يروج من خلاله لمنتج أو حدث ما.

وبحسب دراسة أجراها موقع ONBuy.com، تبين أن أعلى نسبة ربح هي التي يحققها الثنائي رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز، واحتل الثنائي المركز الأول في قائمة أكثر المشاهير ربحاً لامتلاكهما أكثر من 237.9 مليون متابع، وتُقدر قيمة أرباح كل منشور لهما على انستغرام بـقرابة 910.998 ألف دولار.