أصغر شاعرة في أميركا تسرق الأضواء في حفل بايدن!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: خطفت أماندا غورمان الأضواء خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء حين ألقت هذه الشاعرة الشابة السمراء قصيدةً أصلية من تأليفها دعت فيها مواطنيها إلى الوحدة، فأسرت بمعطفها الأصفر وشعرها المزين بتاج أحمر وبكلماتها وأدائها جميع الحاضرين على أدراج الكابيتول والمشاهدين خلف الشاشات والتقطت روح اللحظة.

وغورمان التي تبلغ من العمر 22 عاماً فقط والمنحدرة من لوس أنجلوس ألقت من على منصة التنصيب قصيدة بعنوان The Hill We Climb (التل الذي نتسلقه)، في إشارة إلى “الكابيتول هيل”، مقر الكونغرس الذي اقتحمه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير، لتصبح بذلك أصغر شاعرة في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت موغان قبل الحفل لصحيفة “نيويورك تايمز”: “ما أطمح إليه حقاً في هذه القصيدة هو أن أكون قادرة على استخدام كلماتي لتسليط الضوء على أن بلدنا لا يزال بإمكانه أن يتوحد ويتعافى”.

نشأت مورغان في لوس أنجلوس، حيث كانت والدتها تدرس في المدرسة الإعدادية، وبدأت في كتابة الشعر عندما كانت في سن 16 عاماً، عملت مندوبة شابة للأمم المتحدة وبعد ذلك بثلاث سنوات فازت بجائزة “أفضل شاعرة شابة” في أميركا وذلك أثناء دراستها علم الاجتماع في جامعة هارفرد، وبعد ذلك نشرت مجموعتها الشعرية الأولى The One for Whom Food Is Not Enough.

وذكرت تقارير أن غورمان كانت تعاني من التلعثم في الكلام في طفولتها، تماماً مثل جود بايدن نفسه عندما كان صغيراً، ولكنها وجدت في كتابة الشعر وسيلة للتغلب على هذه المشكلة، فعالجت نفسها بنفسها وظلت تحاول للتغلب على صعوبة نطق بعض الكلمات خاصة تلك التي بها حرف “الراء”، ولهذا كان أول أداء علني لها في إلقاء الشعر تحدياً صعباً.

وألقت الشابة قصيدتها بأداء لافت وثقة عالية، وأسرت الحضور بصوتها الهادئ وحركاتها الناعمة، وفي مستهل قصيدتها وصفت نفسها بأنها فتاة سمراء نحيفة ربتها أم عزباء، وأنها تحلم بأن تصبح رئيسة لتجد نفسها تتلو قصيدة أمام رئيس.

وبحسب التقارير، فإن سيدة أميركا الأولى جيل بايدن هي التي اقترحت على منظمي حفل التنظيم اسم مورغان بعدما حضرت إحدى قراءاتها الشعرية.

وكتبت مورغان قصيدة لأميركا انسجاماً مع روح خطاب بايدن، تقول فيها: “سنحول هذا العالم الجريح إلى عالم رائع آخر”.

وعبرت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا عن فخرها وإعجابها بهذه الشاعرة الشابة ونشرت صورةً لمورغان عبر انستغرام وعلقت قائلة: “لم أشعر سابقاً بالفخر أكثر من هذه اللحظة التي أرى فيها امرأة شابة جديدة تنهض وتبرز.. برافو برافو”.

يشار إلى أن ثلاثة رؤساء أميركيين سابقين فقط اختاروا شاعراً ليقرأ الشعر في حفل تنصيبهم بحسب موقع Poets.org، وهم: جون إف كينيدي وبيل كلينتون وباراك أوباما.