“أنــــا”.. تيم حسن يقع بين نارين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم السوري تيم حسن عن البرومو الرسمي الأوّل لمسلسله الجديد “أنا” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة “شاهد” الإلكترونية.

وكان الغموض هو العنوان الذي اختاره تيم حسن للترويج لمسلسله إذ تصدر صورة البوستر الرسمي، ولم يذكر أي تفاصيل حول الشخصية التي يؤديها، وهو ما أثار شوق جمهوره لمعرفة حكاية العمل.

والواضح من الفيديو أن تيم يقع في المسلسل بين نارين، حبه لزوجته وحبه لعشيقته وكأنه لا يريد أن يتخلى عن أي منهما، مما يؤكد أنه يؤدي شخصية نرجسية محبة للتملك تعكس عنوان المسلسل “أنا”، ويقول في الفيديو: “أنا بحبك وأنا بحبا، لا بدي بيتي يخرب ولا بدي ياكِ إنتِ تخربي ولا قادر أترك بهداك المطرح”.

واعتمد تيم حسن في هذا المسلسل إطلالة جديدة إذ أطال شعره وربطه للخلف، وهي إطلالة بعيدة كل البعد عن شخصية “جبل” التي قدمها في مسلسل “الهيبة” على مدار أجزائه المتتالية التي حققت نجاحاً جماهيرياً لدرجة أن الكثير من الشباب أصبحوا مهووسين بها.

مسلسل “أنا” من إخراج سامر برقاوي وإنتاج شركة صباح أخوان، من تأليف عبير شرارة ويشارك في بطولته رزان جمال ورولا بقسماتي وجوزيف بو نصار وديامان أبو عبود وإيلي متري وغيرهم.

يشار إلى أن “مسلسل الهيبة” بجزئه الرابع الذي يؤدي بطولته تيم حسن عُرض مؤخراً وحقق نجاحاً باهراً ونسبة مشاهدات عالية، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن والممثلة القديرة منى واصف نخبة من نجوم الدراما من بينهم عبدو شاهين وروزيتا لازقاني وأويس مخللاتي وغيرهم، وقد انضم إلى بطولة العمل في جزئه الرابع النجم اللبناني عادل كرم والنجمة السورية ديما قندلفت.