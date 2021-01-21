عودة النجوم إلى البيت الأبيض بعد غيابٍ ملحوظ خلال ولاية ترامب.. كيف كانت الاستعدادات؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سيقدّم الممثل توم هانكس برنامجاً تلفزيونياً خاصاً اليوم، احتفالاً بتنصيب جو بايدن الرئاسي، بمشاركة العديد من نجوم هوليوود حيث ستؤدّي اللايدي غاغا النشيد الوطني الأميركي وستقدّم جينيفر لوبيز موسيقياً إلى جانب العديد من المشاهير، منهم ديمي لوفاتو وجاستين تيمبرليك وجون بون جوفي وأنت كليمونز.

وتعتبر عودة النجوم إلى ساحة البيت الأبيض لفتةً بارزةً بعد غيابٍ ملحوظ طيلة فترة ولاية ترامب، حيث كان يتجنب معظم نجوم الصفّ الأوّل في معظم الأحيان ربط أسمائهم بالرئيس السابق ترامب، بحسب موقع “فوربس” الأميركي.

وتم استدعاء أكثر من 25 ألف جندي وشرطي إلى الخدمة، كما تمّ تجهيز الدبابات والحواجز الإسمنتيّة لقطع الطرق والشوارع. وأفاد جهاز المخابرات الأميركي، المسؤول عن الحدث، أنه بكامل جهوزيّته.

تعكس الإجراءات الصارمة القيود للحد من انتشار وباء كورونا وتشديد الإجراءات الأمنية بعدما اخترقت مجموعات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول منذ أسبوعين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم ضابط شرطة.

وانتشر عشرات الآلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة الأميركية بعدما حذّرت قوى الأمن من أن بعض أنصار ترامب المتطرفين يدعون إلى المزيد من العنف. لم تكن هناك تهديدات موجّهة مباشرةً إلى بايدن، بحسب ما روى موقع “الدايلي ميل” البريطاني، كما أنّ العاصمة هي في الأساس مغلقة.

شوهدت العارضة كريسي تيغن تستقلّ طائرة خاصّة في لوس أنجليس صباح اليوم برفقة زوجها النجم جون ليجند، متوجّهين إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب بايدن. وأوقفت المغنية والممثلة جنيفر لوبيز بروفتها لحفل التنصيب من أجل التقاط صورة سيلفي مع مجموعة من جنود الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، كما أنها شاركت مع متابعيها في “إنستغرام” لمحة عن تحضيرات الحفل.

وشاركت اللايدي غاغا صورةً أعلنت فيها وصولها إلى العاصمة موجّهةً رسالةً حول الأمل والإيجابية مع الملايين من متابعيها عبر “إنستغرام” كاتبةً: “أصلّي أن يكون غداً يومَ سلم لجميع الأميركيين، يوماً للحب وليس للكراهية، يوماً للقبول وليس للخوف، يوماً لنحلم بفرحة مستقبلنا كدولة. حلم مجرّد من العنف، حلم يوفر الأمان لأرواحنا. كلّ الحب من الكابيتول”.