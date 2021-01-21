بالفيديو والصور – جنازة مع تدابير صحّية.. راشد الماجد باكياً على قبر والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي صوراً ومقاطع فيديو ترصد المطرب السعودي راشد الماجد اليوم (الأربعاء) خلال تشييع جثمان والدته إلى مثواها الأخير في مقبرة المحرق في مملكة البحرين.

وظهر الماجد في حالة بكاء على قبر والدته الراحلة، والتي وافتها المنية أمس (الثلثاء) بعد صراع مع المرض، علماً أنّ الجنازة تمت وسط التزام تام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

ونعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، والدة الماجد مغرداً في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله”. وقدّم عدد كبير من الفنانين العرب والخليجيين التعازي الى الماجد بوفاة والدته، منهم رابح صقر وحسين الجسمي ونوال الكويتية ونانسي عجرم وديانا حدّاد ولطيفة التونسية والرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” سالم الهندي.

ولم يُعرف بعد مصير مشاركة راشد الماجد في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق لعام 2021 في دورته السادسة والعشرين، المقرر في قاعة “كوكا كولا أرينا” في دبي يوم 29 من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.