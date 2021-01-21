وفت بوعدها.. ممثلة إيطالية تتعرّى بسبب فوز لاتسيو على روما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أضافت الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية آنا فالتشي لمستها الخاصة الى أحداث الدوري الإيطالي في كرة القدم، بتنفيذ وعدها بالتعري في حالة فوز فريق لاتسيو الذي تشجعه على فريق روما في “ديربي” العاصمة.

وفور فوز الفريق بنتيجة (3-0) في افتتاح مباريات المرحلة الـ18 من الـ”كالتشيو”، نشرت فالشي صورة عارية لها عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” حيث تحظى بنحو 450 ألف متابع، معلقةً: “انتهت اللعبة الأكثر أهمية وصدقاً في العاصمة! فاز لاتسيو ثلاث مرات متتالية والعظيم شيرو إيموبيلي، الذي لم يخيب آمالنا أبداً”.

وكانت فالتشي قالت في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلو سبورت”: “ماذا سأفعل إذا فاز لاتسيو بالديربي؟ “أنا على استعداد لارتداء قناع فقط كي لا يحظروا الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي. دعونا نأمل بأن ينجح لاتسيو في الفوز، لن يكون الأمر سهلاً”.

وسجّل شيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو أهداف لاتسيو الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأتالانتا. وتجمد رصيد روما عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان، فيما يتربع آي سي ميلان على الصدارة برصيد 40 نقطة. يذكر أن آنا فالشي البالغة من العمر 48 عاماً، ولدت في مدينة تامبيري الفنلندية، وانتقلت الى ايطاليا مع أسرتها حين كانت في سن السادسة من عمرها. وعملت كعارضة أزياء قبل مسيرتها السينمائية التي شهدت مشاركتها الأولى في عام 1994 في فيلم “حلقة التنين” Dragon Ring.