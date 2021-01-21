برغم الدعاوى بينهما.. منى السابر والدة حلا الترك تنال الجنسيّة البحرينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: وسط تصاعد الخلافات مع ابنتها المغنية البحرينة حلا الترك، فاجأت منى السابر متابعيها بنيلها جنسية ابنتها وطليقها المنتج محمد الترك أخيراً، معلنة الأمر عبر لقطة نشرتها في حسابها على تطبيق “سناب شات”، حيث أبرزت الهوية الشخصية خلال قيادتها سيارتها.

وحرصت السابر في منشورها على إخفاء عمرها عبر وضع إبهامها على خانة المواليد، علماً أنها سورية الأصل من مدينة حلب، واسمها الكامل منى عبد الله سابر السابر.

يشار إلى أن السابر أكّدت من خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي، أنها ناشدت المطربة الإماراتية أحلام التدخّل، مؤكدةً أنها لجأت إليها بسبب العلاقة المميزة التي تجمعها بحلا ولأن الأخيرة ترى فيها أمّها الثانية.

وذكرت أنها لم تقصد بهذه المناشدة إحراج أحلام وإجبارها على التدخّل في قضية عائلية خاصة، موضحةً أنها طلبت منها ذلك من منطلق إنساني بعدما تحوّل الخلاف إلى قضية رأي عام… ومعتبرةً أن تدخّل الفنانة فيها يمكن أن يعزّز قيمتها الفنية والإنسانية.

ولبّت النجمة الخليجية طلب السابر، فتوجّهت الفنانة الشابة حلا الترك بقولها: “أحبك أمي وربي يحميك. الأم هي جنة الدنيا مهما صار خدي رضاها بنتي واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليك”.

وأضافت: “دايم أقول لك نبدأ من الصفر، لا تنسين كلامي لك واللي مش حاسين بآلامك في يوم بيحسون بس أمك ثم أمك ثم أمك. أحبك وأنا معاك كالعادة”.

وأعلنت السابر في تصريحاتها أنها “تعرضت للظلم والإجحاف من قبل عائلة والد ابنتها.. يحاربونني في سمعتي وشرفي ويريدون أن يدمروني وينفوني من الدنيا، ويريدون الزج بي في السجن وأتمنى أن يضع القانون حداً لهم”.

وأضافت: “حلا محرضة ومغصوبة أن لا تكون معي وتتعرض للضغط من قبل عائلة والدها وفي حال الحديث بكلمة خاطئة يحاسبونها عليها، يستخدمون أولادي ضدي والجدة وابنها وزوجة ابنها يشهرون بي، وحلا ضحية كل هالشيء، أتمنى من حلا التنازل عن القضية وأموالها راح توصلها”.