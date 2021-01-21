“مصالحة” ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل “زائفة”.. هذه الصورة قديمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تداولت مواقع فنية صورة تجمع الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز وشقيقها الممثل وائل عبد العزيز، تحت عنوان “المصالحة” بينهما بعد خلاف طويل مستمر منذ عامين، بسبب علاقتها وزواجها من مواطنها وزميلها أحمد العوضي.

ولكن الخبر عارٍ من الصحة. كما أظهر تتبّع الصورة أن تاريخ نشرها للمرة الأولى يعود الى شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2019، عبر حساب وائل عبد العزيز على تطبيق “انستغرام”.

وكان الأخير بادر الى توجيه رسالة إلى شقيقته عبر شبكات التواصل الاجتماعي من دون لقائها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قائلاً في منشور شاركه في حسابه على موقع “فايسبوك”: “ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مش عايز حاجة من الدنيا غير إني أشوفك ناجحة ومرتاحة فى اختياراتك بالشكل اللي يليق بيكي”.

يُذكر أنّ عبدالعزيز وجّه رسالة سابقة في شهر حزيران (يونيو) الماضي، وقال فيها: “في البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكي العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكِ”.

وأضاف: “في النهاية إنتِ حرة واخترتي اللي يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودي حياتك الخاصة وليكي مطلق الحرية في اختيارها”.

ووقع الخلاف بين الشقيقين عبد العزيز حين علم وائل بعلاقة ياسمين بالعوضي، متهماً إياه باستغلال أخته لتحقيق المنفعة والشهرة. كما انتقد وائل عبد العزيز أحمد العوضي مراراً، لا سيما حين كتب عن أدائه في مسلسل “الاختيار”.