من هو اللبناني مايكل بطرس خطيب تيفاني ترامب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت تيفاني ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوبتها على شاب لبناني عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، قبل يوم من نهاية ولاية والدها كرئيس للولايات المتحدة.

فمن هو هذا الشاب؟

ولد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس. وانتقل بولس بعد ذلك إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة “ريجنت” عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة “سيتي” في العاصمة البريطانية عام 2019.

وفي عام 2018، التقط المصورون تيفاني ترامب (27 عاما) مع مايكل بولوس في حفل خاص، لتتسرب أخبار العلاقة بينهما إلى الصحافة على أنها “صداقة” سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية.

وفي 2018، ظهر بولس في حفل داخل ناد يمتلكه ترامب، ثم حضر احتفالا في البيت الأبيض بعد شهر، قبل أن ينشر صورة له مع تيفاني في تايلاند على “إنستغرام”.

ولاحقا، كشف الملياردير اللبناني، مايكل بولس، حقيقة خطبته لتيفاني، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لحضور حفل خطبتهما.

وعبر خاصية “إنستغرام ستوريز”، أكد “بولس”، أن دعوة حفل خطبته على تيفاني ترامب مزيفة وغير حقيقية، وذلك على هامش تهنئته لمتابعيه بحلول العام الجديد 2020، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب في منشوره: “أتمنى للجميع عاما جديدا سعيدا، وبمناسبة الدعوة التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، فهي ليست حقيقية وتم فبركتها”، وأرفق تعليقه برمز تعبيري “إيموجي” ضاحك إلى حد البكاء، في إشارة منه إلى مدى سخرية الموضوع.

وظل مايكل بولس يواعد تيفاني ترامب، منذ لقائهما في جزيرة ميكونوس باليونان في صيف عام 2018، وبعد مرور عام على علاقتهما سويا، وتحديدا في يونيو الماضي، تم رصدهما بداخل أحد المتاجر في مدينة نيويورك الأميركية، وهما يتفقدان خواتم الخطوبة، ولكنهما لم يستقرا على شيء في النهاية، واكتفت هي بشراء “سوار للصداقة”.

واجتمع مايكل بولس وتيفاني ترامب مؤخرا، في شهر ديسمبر، بحفل أقيم في منتجع مارالاغو، بحضور والديه، ودونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترامب.

خاتم الخطوبة

وقدم بولس خاتم ألماس فاخر لحبيبته يزن أكثر من 13 قيراطاً.

وبحسب موقع “ET بالعربي” فإنّه تم اختيار الخاتم من مصمم المجوهرات اللبناني سامر حليمة، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له ويشتهر بالتعامل مع العائلات الملكية، ونجوم الصف الأول في جميع أنحاء العالم.

وتم اختيار الخاتم وبيعه في دبي، ومن ثم توجه سامر إلى الولايات المتحدة حيث كان مدعوا لحضور الخطوبة.

وفي العام الماضي، أعلنت تيفاني عن حبها لبولس يوم عيد ميلاده، مشيرة في منشور على “إنستغرام” إلى أنه “يملأ حياتها بالكثير من الفرح واللطف والضحك”.

ويشرف مسعد بولس والد مايكل على أعمال الأسرة، أما والدته سارة بولس فهي مؤسسة جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا.