نبيلة عبيد .. "نجمة مصر الأولى" فشلت في تحقيق حلم والدتها 

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل، الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية نبيلة عبيد الذي يوافق 21 يناير 1945.

وبهذه المناسبة نلقي الضوء على جوانب خفية من حياة الممثلة الملقبة بـ"نجمة مصر الأولى".



بدأت نبيلة عبيد مسيرتها الفنية عام 1963، ومنحها الفرصة ومهد لها الطريق المخرج الكبير عاطف سالم، الذي رشحها للمشاركة في بطولة فيلم بعنوان "مفيش تفاهم".





وخلال مسيرتها، شاركت الفنانة المصرية في عدد كبير من الأفلام عبر شاشة السينما أبرزها "رابعة العدوية" و"الوحل" و"شادر السمك" و"الراقصة والسياسي" و"كشف المستور" و"العذراء والشعر الأبيض".

ونجحت نبيلة عبيد في عالم الفن، ومنحها النقاد لقب نجمة مصر الأولى، لأن أعمالها كانت تحقق إيرادات كبيرة، ولكنها لم تحقق نفس النجاح في حياتها الشخصية، إذ تزوجت 4 مرات ولم تتمكن من تكوين بيت وعائلة.





وكانت المرة الأولى من المخرج عاطف سالم ولم يستمر الزواج سوى 3 سنوات فقط، ثم تزوجت بعد ذلك المخرج أشرف فهمي وحدث الانفصال سريعا، أما أطول زيجاتها عمرا فكانت من السياسي الراحل أسامة الباز الذي شغل منصب مستشار الرئيس الراحل حسني مبارك لسنوات طويلة.

كما اعترفت بأنها تزوجت من شخصية عربية ولم تفصح عن هويتها .

فشلت نبيلة في الزواج وعاشت مع والدتها في شقة فاخرة بحي جاردن سيتي بالقاهرة، وكانت والدتها مصدر الأمان والحب بالنسبة لها.

واعترفت نبيلة بأن والدتها كانت تناديها باسم كليوباترا، وطلبت منها كثيرا أن تنجب أطفالا حتى يقفوا بجانبها عند الكبر.





وأكدت أنها بكل أسف لم تلتفت لنصيحة والدتها وأدارت لها ظهرها، وكانت تخاف على جسمها ونجوميتها؛ لذا لم تتحمس لفكرة الإنجاب ولم تحقق أمنية والدتها.

وعندما شعرت بالحنين إلى الأمومة وقررت الإنجاب لم تتمكن من تحقيق حلمها بسبب التقدم في العمر، وشعرت بالندم كثيرا.