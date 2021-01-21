أول ظهور تلفزيوني.. ريهام عبدالغفور وزوجها مع"أبلة فاهيتا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور عن ظهورها بصحبة زوجها للمرة الأولى في برنامج تلفزيوني.

ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام صورة تجمعها بزوجها ودمية أبلة فاهيتا الشهيرة.

وتحل ريهام عبد الغفور، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في حلقة غدا الجمعة، على قناة (ON) المصرية.

وأرفقت ريهام الصورة بتعليق قائلة "لأول مرة جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور، استنونا يوم الجمعة مع أبلة فاهيتا الساعة 11 على قناة ON".







وتواصل ريهام عبد الغفور تصوير دورها في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني وأحمد مجدي وصلاح عبدالله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري، وسيعرض المسلسل في شهر رمضان 2021.





يذكر أن ريهام عبدالغفور عرض لها مؤخرا حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وحققت نجاحا كبيرا، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة سنرجي.