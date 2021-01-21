سلوى عثمان تكشف لـ"الخليج 365" أصعب مشاهدها في "لؤلؤ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جذبت الفنانة المصرية سلوى عثمان الأنظار بأدائها الرائع في مسلسل "لؤلؤ" الذي يعرض حاليا على قناة "ON" المصرية.

وقدمت سلوى عثمان شخصية الأم التي تحرمها ظروف صعبة من رعاية ابنتها، ثم تعود للبحث عنها بعدما أصبحت نجمة مشهورة وثرية.



وكانت قدمت دور الأم أكثر من مرة عبر شاشة التليفزيون، وكان آخرها دورها في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، الذي عرض في رمضان الماضي، لكنها في "لؤلؤ" تقدم شكلا جديدا في الأداء، وكأنها تعيد اكتشاف نفسها من جديد.





”الخليج 365” التقت الفنانة سلوى عثمان، ودار الحوار معها حول منهجها في اختيار أدوارها، وأصعب مشاهدها في مسلسل"لؤلؤ"، ورأيها في قضية التطاول على الفنانين بمصر مؤخرا واتهامهم بالفساد.

بداية ما أسباب حماسكِ للمشاركة في مسلسل" لؤلؤ"؟

يستوقفني دائما الورق، عندما يجذبني السيناريو ويثير حماسي، أوافق على المشاركة في العمل، وفي مسلسل"لؤلؤ" توفرت عناصر جيدة منها مستوى الورق، ووجود المخرج محمد سامي، العمل أيضا ضم نجوما يمتلكون موهبة كبيرة مثل أحمد زاهر ومي عمر التي تخوض البطولة المطلقة للمرة الأولى.





قدمت دور الأم قبل ذلك، فما المغري في مسلسل "لؤلؤ"؟

شخصية الأم في مسلسل "لؤلؤ" تختلف تماما عن شخصية الأم في "مسلسل" البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي.

في "لؤلؤ" دوري مركب ويحتوي على كم كبير من التفاصيل، خاصة في المشاهد التي تجمعني بالفنانة مي عمر، فهي ابنتي في المسلسل وعندما ألتقيها بعد غياب يكون الموقف صعبا، وبذلت مجهودا كبيرا للتحضير في هذه الشخصية.





ما أصعب مشاهدك في المسلسل؟

مشهد إلقاء القبض علي، ووضع الكلابشات في يدي، تعبت جدا في تصوير هذا المشهد، حيث تمت إعادة التصوير أكثر من مرة، بعد أن طلب المخرج تصويره من عدة زوايا مختلفة، وكنت أثناء القبض علي أقع على الأرض، وأردد حوارا حزينا، ولكن فوجئت عند مشاهدة هذا المشهد الصعب بإلغاء الصوت ووضع موسيقى مؤثرة، كنت أتمنى أن يظل صوتي لكنها في النهاية رؤية مخرج ويجب احترامها.

ما مشروعاتكِ الفنية المقبلة؟

أشارك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وأقدم دور سيدة صعيدية قوية، ويعتمد هذا المسلسل على مباراة تمثيلية شديدة بين كرارة والسقا، ويتراجع في العمل دور المرأة نسبيا، فلن تجد لها في سياق الأحداث دورا بارزا ومؤثرا.

هل كنتِ تتمنين عرض "لؤلؤ" في رمضان؟

تمنيت ذلك بالفعل، لكن حمدا لله المسلسل تم عرضه بعيدا عن سباق رمضان الدرامي وحقق مشاهدة عالية.

اتهم أحد نواب البرلمان مؤخرا الفنانين بالفساد، وطالب بفرض ضرائب إضافية عليهم.. ما تعليقك؟

أرفض إهانة الفنان، واندهشت مثل الكثير من زملائي من هذا الأمر لأننا في مصر نقدم فنا راقيا، ونحاول التأكيد على القيم والعادات الطيبة، كما أن الفن هو القوة الناعمة التي تساهم في بناء حضارات الأمم.

الكثير من الناس يظنون أن كل الفنانين يحصلون على ملايين، وهذا أمر خاطئ وغير حقيقي، الفن مجال مثل كل المجالات وتتفاوت فيه الأجور، ولكن فرحت جدا بموقف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ومطالبته لعضو البرلمان باعتذار واضح وصريح أمام الجميع.



