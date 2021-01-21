إيناس مكي: طلبت الطلاق بعد 6 شهور زواج لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية إيناس مكي تفاصيل زواجها الوحيد خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc".

وقالت مكي في البرنامج الذي قدمته سهير جودة ومنى عبدالغني: "تزوجت بعد دخولي الفن، نهاية 2005، وحتى منتصف 2006، وطلبت الطلاق بعد 6 أشهر، بدون خلافات جسيمة ومشادات".



وتابعت: "طلبت الانفصال لأن شخصية زوجي تغيرت، وجدته يطاردني بشكل غريب، وأسئلة كثيرة من نوعية انتي فين، حترجعي امتى، بدأت أشعر بالتوتر العصبي، قلت لزوجي حاول تتغير انت رجل تمتلك مصنع لملابس النساء، وبالتأكيد تتعامل مع النساء أغلب الوقت ولكني أثق بك ومستحيل أزورك في المكتب بشكل مفاجئ".





واستكلمت إيناس حديثها: "بصراحة حاول يتغير بعد كلامي، ورجع جنتل زي الأول، لكن أنا تملكني العناد وقررت الانفصال وقلت له من حقه أن يسترد أي شيء فعله من أجلي".

وأوضحت إيناس مكي خلال حديثها أنها تزوجت عن قصة حب جميلة، وأن والدتها سيدة ديمقراطية ولم تغضب منها عندما أخبرتها بالطلاق، وتقبلت الأمر بصدر رحب.

يذكر أن إيناس مكي من مواليد 14 يناير/ كانون الثاني 1973، وتحمل الجنسية الجزائرية، وهي شقيقة الفنان أحمد مكي ومن أهم أعمالها على شاشة التليفزيون مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أمام الراحل نور الشريف ومن إخراج أحمد توفيق.