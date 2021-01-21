الذهب يواصل الارتفاع بفعل تحفيز بايدن.. سعر الأوقية 1873.36 دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صعد الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار، لكن حدت عمليات جني الأرباح من مكاسب المعدن النفيس.

وتمكن الذهب من الصعود بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن السلطة.



وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1873.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير/كانون الثاني عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وربح الذهب 1.7% أمس الأربعاء، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3% إلى 1871.70 دولار للأوقية.

وأبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس ويترقب المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.



كما تركز السوق على خطة بايدن للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إذ يتأهب لبدء التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي وقلبت أكبر اقتصاد عالمي رأسا على عقب.

ويُعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، كما تماسك العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام عند أقل من أعلى مستوى في 10 أشهر الذي بلغه في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 25.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1108.28 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2381.15 دولار للأوقية.