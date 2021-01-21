أفضل السيارات الفارهة في 2021.. الاختيار صعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الفارهة متوسطة الحجم، التابعة لعدد متنوع من الماركات الشهيرة، ما يجعل الاختيار صعبا.

في هذا التقرير نستعرض قائمة تضم أفضل السيارات الفارهة متوسطة الحجم المتوفرة للبيع بالأسواق خلال العام الجاري، وتقييمها وفقا للترتيب.

في المركز الأول، ضمت القائمة، طراز مرسيدس E53 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 74,950 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 429 حصانا، وفق موقع "كار أند درايفر".



في المركز الثاني، ضمت القائمة طراز مرسيدس E-Class الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 55,300 دولار، ويعمل بمحرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 362 حصانا.

في المركز الثالث، ضمت القائمة، طراز أودي A7 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 70,245 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 362 حصانا.

تلاه في المركز الرابع، من أفضل السيارات الفخمة المطروحة لعام 2021، طراز أودي A6 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 55,945 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 335 حصانا.

وفي المركز الخامس، جاء طراز جينيسيس G80 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 48,725 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 375 حصانا.

سادسا جاء طراز مرسيدس CLS-Class الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 71,295 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 362 حصانا.

وفي المركز السابع وفقا لتقييم موقع "كار أند درايفر"، جاء طراز مرسيدس CLS53 الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 82,545 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 429 حصانا.

وفي المركز الثامن، ضمت القائمة، طراز بي إم دبليو 5-Series الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 55,195 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 456 حصانا.

وفي المركز التاسع، ضمت القائمة طراز مازيراتي Ghibli الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 73,685 دولارا، ويعمل بمحرك بسعة 3.8 لتر ينتج قوة 580 حصانا.