شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير فى أحدث ظهور من كواليس العمل على أغنية جديدة مع مدين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الكينج محمد منير يواصل العمل على أكثر من أغنية خلال الفترة الحالية، حيث يعيش حالة من النشاط الفنى، بعدما طرح مؤخراً أغنيتى "باب الجمال"، و"فينك يا حبيبى"، حيث يستعد لأعمال أخرى، مثلما ظهر خلال أحدث ظهور له بصحبة الملحن الموسيقي مدين فى كواليس التحضير لأغنية جديدة.



مدين مع منير

وشارك الملحن الموسيقي مدين متابعيه بصورة جديدة مع الكينج محمد منير في أحدث ظهور له، والذي كشف بها عن تحضيرهما لعمل جديد.

من ناحية أخرى أعاد القائمون على أغنية "فينك يا حبيبى" للنجم محمد منير بث الأغنية مرة أخرى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما تم حذفها، بسبب امتلاك شركة صوت الدلتا لحقوق عرضها أى بيعها أو تسجيلها، حيث تم التصالح بين صوت الدلتا وبين الشركة المنتجة للاغنية أمس، ومن ثم فقد تم إعادة عرض الاغنية مرة أخرى، وهى فى الأصل للفنان الراحل بحر أبو جريشة.



محمد منير فى أحدث ظهور له

من ناحية أخرى أصدرت شركة "صوت الدلتا" بيانا ينص على الاحترام الكامل والتقدير لمحمد منير وللشركة المنتجة، موضحة أن الأزمة تواجدت نظرًا لعدم مخاطبة صوت الدلتا من أى طرف سواء جمعية الملحنين والمؤلفين، أو أي طرف.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.