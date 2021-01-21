شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نبيلة عبيد: مشهد الضرب فى"شادر السمك" من أحمد زكى كان حقيقى وصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس، عيد ميلاد النجمة نبيلة عبيد، حيث أنها من مواليد 21 يناير، والتى تعد واحدة من أشهر النجمات في السينما والدراما المصرية، وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات التى لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة ومن هذه الأدوار الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والراقصة.

وكشفت النجمة نبيلة عبيد في فيديو نادر لها عن أصعب مشهد جمع بينها وبين النجم أحمد زكى في فيلم " شادر السمك"، وسبب الخلاف الذى حدث بينهما بسبب مشهد الضرب، مؤكدة أن ضربه لها كان من أصعب المشاهد.

حيث قالت نبيلة عبيد، :" المشهد فيه 3 صفعات بسبب الموقف الذى تكتشف فيه البطلة زواج أحمد زكي عليها وفوجئت خلال التصوير المشهد بقلم شديد ينزل على وجهى فأوقفت التصوير وبكيت بشدة وشفايفي جابت دم،وبعدين استفزيته بالكلام رجعنا نصور هو ضربني وأنا ضربته، ووقفوا المشهد وأنا جايبه تمثال حديد وكنت هضربه بيه على دماغه".

وتابعت في الفيديو النادر: قلت له لابد أن أعلم أين ستضرب القلم وليس فجأة واختلفنا على ذلك لأنه كان يرى أن الضربة ستكون طبيعية وليست مرتبة وبالفعل أكملنا المشهد وخربشت أحمد في أيده و جابت دم أثناء التصوير بسبب انفعالي الشديد".