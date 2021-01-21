شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور بعد الزواج.. نادر حمدى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وأنتٍ حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن منذ أسبوع، احتفل الموزع الموسيقى نادر حمدى بعيد ميلاد زوجته سارة حسنى خلال قضائهما شهر العسل، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"كل سنة و انتي طيبة.. كل سنة و انتي مراتي و حبيبتي.. عيد ميلاد ميراتي .. عيد ميلاد سارة "، لتنال صورتهما إعجاب عدد كبير من متابعيه وجمهوره الذين تمنوا لهما حياة هادئة وسعيدة.



نادر حمدى على انستجرام

وحضر حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني يوم السبت الماضى عدد كبير من صناع الموسيقى من شعراء وملحنين وموزعين منهم عزيز الشافعى وتامر حسين ومحمد نور وأحمد إبراهيم ووليد منصور ونادر نور وأيمن بهجت قمر ومحمد علام ومروة نصر وعماد قاسم واحمد جمال ومحمد عطية وهانى محروس ومصطفى حجاج وياسر خليل ومحمود الليثى وأحمد الشامى وتوما وعمرو مصطفى ومصطفى جاد وكارمن سليمان.



نادر حمدي وزوجته

ومن نجوم الفن حضر أكرم حسنى وأحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ونور قدرى وميريهان حسين، ومن نجوم الكرة عماد متعب وشيكابالا وامير عبد الحميد، وأحيا حفل الزفاف محمد حماقى ومحمد نور وأحمد جمال وحاتم فهمى.

كما حرص المطرب أحمد جمال، على حضور حفل زفاف صديقه المطرب والموزع الموسيقى نادر حمدى على سارة حسنى، وقدم لهما خلال الحفل أغنية "نشيد العاشقين" وسط تفاعل النجوم الحاضرين أبرزهم المربى كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والموزع توما وغيرهم من نجوم الغناء والطرب.