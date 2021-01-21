شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ راغب علامة بعد الحجر المنزلى:"أنا بخير والأعراض كانت اشتباه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب راغب علامة على طمأنة متابعيه وجمهوره في أول ظهور بعد أسبوعين من الحجر المنزلى بسبب شعوره بأعراض ظن من خلالها أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث كشف من خلال حسابه على موقع انستجرام أنه شعربأعراض عديدة طوال الفترة الماضية من تعرض لارتفاع في درجة حرارة دفعته لفرض الحجر على نفسه، إلا أن المسحات الذى أجراها جاءت سلبية في النهاية، وعلق : "الصحة والأمان..نعمتان مجهولتان الله يحمى الجميع".



راغب علامة

كما قال راغب علامة أنه منذ أسبوعين شعر بعوارض كورونا واتصل بطبيبه الشخصى وطلب منه الحجر الكلى وهو ما دفعه إلى الالتزام الكامل.



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ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتم أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.



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