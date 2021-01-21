شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يتصدر "أنغامى" بنجاح أغنية"حب غلط".. ويمزح: وسع شوية يا عم حمزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم محمود العسيلي نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة "حب غلط" التي طرحها منذ أيام قليلة عبر قناته بموقع "يوتيوب" حيث تصدرت تريند الكثير من مواقع إستماع الأغاني الشهيرة وعلى رأسها موقع "أنغامى" مثلما ظهر مع وصول الأغنية إلى المركز الثانى فى الترتيب، وذلك بعد أغنية الفنان حمزة نمرة "فاضى شوية"، فى دلالة على النجاح الكبير التى حققته الأغنية فور طرحها.



ترتيب أنغامي في العالم



ترتيب أنغامي في مصر

الأمر الذى دفع العسيلي للتعليق علي النجاح الكبير للأغنية عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، قائلا:"توب موقع أنغامي عالميا وفى مصر بأقل من يومين"، ثم استمر فى فرحته بهذا النجاح ممازحا المطرب حمزة نمرة الذى جاء فى المركز الأول وكتب:"ما توسع شوية يا عم حمزة".

وأقتربت أغنية "حب غلط" التى طرحها عسيلى منذ أيام على قناته بموقع يوتيوب من مليون مشاهدة فى أقل من يومين، وهى من إخراج إبراهيم حدرج، وكلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس & ماستر على فتح الله، وهى أغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد فى تصويرها على الأجواء الشتوية لتكون قريبة من المناخ الذى نعيشه فى الوقت الحالى، ليس ذلك فقط بل وجاء فى كلمات الأغنية عبارات تدل على الشتاء مثل " مش هنسى أيام الشتا ولا فيروز والأغانى" وكذلك " لما كنتى تدفى فى حضني".



محمود العسيلي

وتعد الأغنية استمرارا لنجاحات أغانى محمود العسيلي فقد حقق نجاحا كبيرا باغنية "دنيا جديدة" التى تخطت أكثر من 2 مليون مشاهدة، فيما تخطت أغنية "اختراع" التي طرحها كل من النجم تامر حسنى ومحمود العسيلى على طريقة دويتو غنائى حاجز الـ 31 مليون مشاهدة منذ طرحها وهى من إخراج تامر حسنى، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.