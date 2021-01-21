بعد إعلان"شاكوش" عن "ناس ملاعين.".. أول تعليق من نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن استعداده لطرح أغنية بعنوان "ناس ملاعين" يقدمها بمشاركة فرقة المدفعجية، فما هو موقف نقابة المهن الموسيقية؟ هل منحته التصريح بالغناء؟

علاء عامر "المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "لم يتم إعتماد نتيجة اختبار حسن شاكوش، بسبب عدم التزامه بتقديم شهادات محو الأمية، والموقف من التجنيد".

وتابع: "في حالة تقديمه أغاني بالتأكيد يعرض نفسه للمسائلة القانونية بالنقابة، إذ لم يحصل بعد على التصريح، رغم خضوعه للإختبارت منذ عدة أشهر".

شاكوش كان قد تقدم للحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية في أكتوبر الماضي، وبعد اختبارات الصوت أمام اللجنة، تعهد باستكمال أوراقه، ومنها شهادة محو الأمية.

شاكوش طرح برومو الأغنية عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب "انتظروا شاكوش والمدفعجية، في أغنية"ناس ملاعين" قريبا".