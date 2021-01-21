مسيحي حفظ القرآن وهذه أبرز أعماله.. معلومات عن الفنان نجيب فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في 21 يناير 2014، رحل عن عالمنا الفنان الكبير نجيب فاروق، الذي ترك بصمة في أعماله الفنية التي تنوعت بين الكوميدي، والتراجيدي.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

-تعرف نجيب في بداية حياته على الشاعر والكاتب المسرحي نجيب سرور، الذي قدمه للجمهور في مسرحية (وابور الطحين)

قدم العديد من الأدوار كان أغلبها في المسرح والتلفزيون، ومن أشهر أعماله (السيرة الهلالية، الفرسان، الدالي، حياة الجوهري، ذئاب الجبل)

واحد من أشهر أدواره، دور "قوالح" مدير مخابرات طيبة في مسرحية "أنت اللي قتلت الوحش" عام 1970

توفي بمستشفى التأمين الصحي عن عمر يناهز 74 عاماً، في 21 يناير 2014، بفشل في وظائف الكبد

إلى جانب عمله كممثل، عمل كمدير إنتاج في 16 عملا فنيا، منها أفلام "روعة الحب، 7 أيام في الجنة، أدهم الشرقاوي، مراتي مدير عام)

قال نجيب في تصريحات صحفية، إنه عاصر كل حكام مصر بداية من الملك فاروق ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات ومحمد حسني مبارك وما بعده، وما شاهده بعد ثورة يناير لم يراه في حياته، قائلا: "أنا مسيحي الديانة ومسلم العقيدة"، ويأتي هذا ردا على الشائعات التي طالته بإعلان إسلامه

قال نجيب أن والده ألحقه بالكُتاب في طفولته بقرية "تلا المنوفية" لتحسين اللغة العربية لديه بناءً على نصيحة صديق له، وهو ما جعله يحفظ القراَن

أصيب الفنان فاروق نجيب في سنواته الأخيرة، بمرض الفشل الكلوي، وتراجعت حالته الصحية والنفسية بسبب تجاهل الأوساط الفنية والإعلامية والنقابات المهنية له، وهو الأمر الذي شكى منه قبل رحيله

آخر أعماله له ميني سيت كوم "فندق 8 حريم" في عام 2013

في عام 2016، وبعد وفاته بعامين عُرض له فيلم حسن دليفري

قدم قرابة 300 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون

قبل وفاته انتشرت صورا له من المستشفى وظهر خلالها بجسد هزيل للغاية حيث غير المرض ملامحه