تفاصيل تسجيل أحدث أغاني ألبوم روبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهت الفنانة روبي من تسجيل أغنية جديدة لضمها إلى الميني ألبوم الخاص بها، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

الشاعر مصطفى حسن في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" التعاون مع الفنانة روبي تم من خلال المنتج وليد منصور، إذ أعجب بالأغنية، وبعد ترحيبها بتقديمها، قامت بتسجيلها منذ أيام".

وأضاف،:"العمل مع روبي، كان مختلف جدا في كل تفاصيله، وساعد على ذلك بساطة وجمال شخصيتها، شخصية مفيش أجمل منها".

روبي العائدة للغناء بعد 14 عام من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي"، تعاقدت مع المنتج وليد منصور على طرح ميني ألبوم يضم 6 أغاني تحت عنوان مؤقت " حتة تانية"، ويتولى توزيعها توما، ورامي سمير، وأحمد إبراهيم، وشارك في وضع ألحانها محمد يحيى، وحمزة، وعزيز الشافعي، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، ومصطفى حسن.

وصدر ثاني وأخر ألبومات روبي عام 2007، وضم أغاني مالي، المانع خير، وباشتاق لعينيك، ياما أنا، أه من عمايله فيا، أسألني هتعرف، مشيت ورا إحساسي، و مش هتقدر.