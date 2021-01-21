بعد أيام من زواجهما.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل الفنان نادر حمدي، بعيد ميلاد زوجته المنتجة سارة حسني، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة، كل سنة وإنتِ مراتي وحبيبتي، عيد ميلاد مراتي سارة".

يذكر أن نادر حمدي احتفل بزفافه منذ أيام على المنتجة سارة حسني، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم تامر حسين، محمد حماقي، محمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي، شيكو، محمد محمود عبدالعزيز، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، ومصطفى محفوظ