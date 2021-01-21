خالد الصاوي عن أشرف زكي: "لا يبدأ خصاما ولا يرد صلحا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، رسالة حب لنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

وكتب: "سفير للإنسانية من بيننا، هو ممثل ومخرج من جيلي، أعرفه وأتفاعل معه منذ الثمانينات، نخالف بعضنا بشدة في الرأي السياسي، نتفق بل ونتحد كلما واجهنا قضية قومية أو مهنية، يتدرج صاعدا في السلك الأكاديمي وفي الحقل الإداري ويتعمق موقعه النقابي معا".

وتابع: "يحافظ على شعرة معاوية مع ألد خصومه، لا يبدأ خصاما ولا يرد صلحا، أذكر له الكثير من المواقف التي انحنيت لها احتراما، وغيرها مما نازعته فيها بشدة، ولكني لن أنسى له هذه المشاهد".

واستكمل: "كان مديرا كبيرا ولم يمنعه هذا من الانغماس في احتجاجنا مع أسر ضحايا مركز ثقافة بني سويف لحد أنه تلقى ضربات الأمن ولم يتراجع، كان أول من رأيت حين أفقت من البنج ذات مرة، وكان أول من رأيت حين أفقت من البنج مرة ثانية".

وأضاف: "فوجئت به بجانبي كتفا بكتف داخل القبر وأنا أدفن والدي، وكان هو من بذل جهدا لا ينكر حتى قبلتني نقابة المهن التمثيلية عضوا بها بعدما تحمس لي ولآخرين عبر تجارب المسرح الحر".

وتابع: "كل هذا ونحن لا تضمنا شلة واحدة ولا مصلحة ولا أي شيء إلا أن نجتمع كل مدة، إما لتوافق توأمي أو لخلاف واختصام، إنه لا يخصني بعطائه، إنه يشمل الكل به عن قناعة ورضا، شكرا للمركز الثقافي الروسي الذي كرمه مؤخرا ومنحه لقب سفير للانسانية وهو لقب مستحق، وشكرا لأكاديمية الفنون لتزامن تكريمها للدكتور أشرف زكي".

واختتم حديثه قائلا: "همسة في أذن نقابتنا العزيزة، ألا فليكرم المرء في داره من فضلكم، فقد أفنى عمره فيها وفينا".