كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

سرق السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، الأضواء خلال مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء.

وظهر ساندرز، البالغ من العمر 79 عاما، جالسا وحيدا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي مرتديا قفازات صوفية ضخمة للغاية أثارت الكثير من التعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وقال السيناتور البارز إنه حصل على تلك القفازات الطريفة والدافئة من معلمة تدعى جيس إليس، وقد أهدتهما إياه منذ أكثر من عامين، حيث تعمل أيضا بإعادة تدوير الملابس القديمة وحياكتها وبيعها كوسيلة لكسب مال إضافي.

وكانت ابنة إليس الصغرى تذهب إلى حضانة مملوكة لأحد أقارب ساندرز، لذلك قررت الأم أن ترسل إلى ساندرز من خلال المدرسة زوج القفازات.

قصة “قفاز” سرق الأضواء في حفل تنصيب بايدن

وقالت جيس إنها صنعت القفاز من كنزة “بلوفر” قديم، وإن ابنتها ذات الأعوام الست عندها قفاز مطابق للذي أهدته للمرشح الرئاسي السابق.

وأضافت: “بصفتي معلمة في مدرسة حكومية، يمكنني أن أرى كيف أن ما يقوله عن الإعفاء من الديون المدرسية والتعليم المجاني والكثير من الأشياء التي يتحدث عنها في سياساته تكون منطقية”.

وكان ساندرز الذي عرف عنه عدم اهتمامه بالموضة والأزياء صرح لقناة سي بي إس في وقت سابق قائلا: “في ولاية فيرمونت نعرف معنى البرد، لا يهمنا الموضة، فقط نريد أن نشعر بالدفء”.

وخاض ساندرز انتخابات الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016 لكنه خسرها أمام هيلاري كلينتون، والتي خسرت بدورها أمام ترامب، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.