أول ظهور إعلامي.. ريهام عبد الغفور وزوجها مع"أبلة فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في حلقة الجمعة، على قناة ON.

وتظهر ريهام عبد الغفور لأول مرة مع زوجها ببرنامج تليفزيوني، بعد أن كان يرفض الظهور معها على الشاشة.

يذكر أن، الفنانة ريهام عبد الغفور، عُرض لها مؤخرًا حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة: مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد علي رزق، إبراهيم السمان، سناء يوسف، محمد الصاوي، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة.