أول ظهورها كانت محجبة واعتذرت للجمهور لهذا السبب.. محطات ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة ياسمين صبري اليوم الموافق 21 يناير بعيد ميلادها الـ34، وهي واحدة من الفنانات اللاتي استطعن تحقيق شهرة واسعة في وقت قصير.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات في حياة ياسمين صبري :



- من مواليد عام 1987 بمحافظة الإسكندرية لأب يعمل طبيب وأم مهندسة ديكور.

- تخرجت في كلية الإعلام قسم الصحافة، وحصلت على عدد من الميداليات الذهبية كبطلة في السباحة، ثم عملت كموديل في عدد من الإعلانات.

- ظهرت ياسمين وهي في عمر الـ21 عامًا، في فيديو اختبار أداء وبدت بملامح مختلفة ووزن زائد.

- ثم شاركت في أول عمل فني لها بالبرنامج الديني "خطوات الشيطان" مع الإعلامي معز مسعود، ولعبت فيه دور فتاة محجبة تُدعى "رشا"، وذلك في رمضان 2013.

- توالت أعمالها الفنية وشاركت في عدد من المسلسلات أبرزها "جبل الحلال"، "شطرنج"، "طريقي"، "الحصان الأسود"، "فرصة تانية"، وغيرها.

- شاركت في بطولة عدد من الأفلام السينمائية من بينها "الديزل"، جحيم في الهند"، "ليلة هنا وسرور".

- كشفت ياسمين صبري عن زواجها من طبيب يُدعى "محمد"، وذلك خلال لقاء سابق لها ببرنامج صاحبة السعادة".

- منذ عام تقريبًا تعرضت ياسمين صبري لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها بالسخرية من أصحاب متلازمة داون، وهو ما جعلها تعتذر".

- في إبريل الماضي، تزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتعد هذه هي الزيجة الثانية لها.