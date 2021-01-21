في عيد ميلادها.. 15 اعترافا لنبيلة عبيد في عامها المنقضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 21 يناير، عيد ميلاد الفنانة القديرة نبيلة عبيد الـ 76 ، إذ أنها من مواليد 21 يناير 1945.

ونرصد لكم 15 اعترافًا لنبيلة عبيد خلال عامها المنقضي، في التقرير التالي:

- قالت نبيلة، ببرنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها قدمت 86 فيلمًا وتعاملت مع أفضل المخرجين، ولكنها تعرضت في فترة لإختيارات لم تكن جيدة لها بعد فترة نجاح كبيرة، فتوقفت عن العمل.

- كانت تعتبر الفنانة الكبيرة الراحلة مديحة يسري بمثابة والدتها، وكانت من أكثر الفنانات اللاتي تحرص على زيارتها بالمستشفى، وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها على إنستجرام: "ماما مديحة يسري، وحشتني جدًا، ألف رحمة ونور عليكي".

- كشفت نبيلة، على إصدار كتاب يرصد حياتها السينمائية، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "كتاب عن سينما نبيلة عبيد، واستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية.. بقلم الكاتب والباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، مفاجأة هتعجبكم، انتظروه".

- أوضحت عبيد، ببرنامج "القاهرة الآن"، أن الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس هو من كان يختار لها أدوارها.

- كشفت سبب كرهها للبحر، وحادث تعرضها للغرق بفيلم "الغرقانة" الذي عرض في السينما عام ١٩٩٣، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "البدوية وردة، فيلم الغرقانة.. قصة حسن شاه، سيناريو وحوار مصطفى محرم.. والمخرج محمد خان.. كدت أغرق بالفعل في أحد المشاهد مع الممثل أحمد توفيق، وهو بيحاول يغرقني، وعقب خروجي من الماء أسعفوني سريعاً ..وقد ضاعف هذا المشهد من عقدتي وكراهيتي للبحر والتي تلزمني منذ طفولتي، حيث كدت أتعرض لحادث غرق حقيقي وأنا طفلة".

- احتفلت بتوثيق حسابها على إنستجرام، حيث كتبت عبر حسابها قائلة: "أخيرًا تم توثيق الصفحة رسميًا على موقع الإنستجرام... والصفحة دي هي الصفحة الرسمية الوحيدة لي".

- حصلت على أكثر من جائزة عن فيلم "توت توت"، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: " فيلم توت توت، قصة عصام الشماع، وإخراج عاطف سالم، وحصلت على أكثر من جائزة عن الفيلم ده، ومنها جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي".

- كشفت عبيد، عن حبها لتمثيل الفنان الراحل عادل أدهم، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "الراقصة والطبال، من روائع الأديب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج اشرف فهمي، بحب الفيلم ده وبحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل أدهم".

- أوضحت نبيلة، أن الفنانة نادية لطفي، أبدعت بفيلم بديعة مصابني، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "فيلم بديعة مصابني.. نادية لطفي، أبدعت بتجسيد شخصية بديعة على الشاشة، ويُقال أنا عملت شخصية ببا عز الدين كويس".

- تعرضت نبيلة عبيد في عامها المنقضي لشائعة خطوبتها، وقالت ببرنامج "The insider بالعربي": "كدب زي العادة، لما كل يوم بيقولوا إن حد توفى، كل دا كلام فاضي، كلام فارغ".

- تلقت هدية من صديق لها يحمل الجنسية الأمريكية، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "الفنان العالمي العراقي الأصل الأمريكي الجنسية قصي طارق.. أهداني لوحة فنية جميلة من إبداعاته استوحاها من إحدى روايات ألف ليلة وليلة واختارني بطلة لها .. شخصية قصة ألف ليلة اسمها الورد في الاكمام، والسبب في تسميتها بهذا الاسم لفرط رقتها وكمال بهجتها كما كتب في إهداؤه الكثير من الكلام الأنيق الذي يشبهه.. أشكرك يا صديقي ودائماً هداياك الجميلة تسعدني".

- قالت نبيلة، إن فيلم "الشيطان يعظ" يُعد من الأفلام التي قدمتها وتركت علامة بالسينما، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "الشيطان يعظ.. من أفلامي اللي سابت علامة في سجل السينما المصرية .. قصة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.. سيناريو وحوار أحمد صالح، وإخراج أشرف فهمي..بحب السينما الحلوة".

- كشفت نبيلة، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أنها رفضت المشاركة بفيلم "الشريدة " أمام الفنان محمود ياسين، وتابعت: "صحيح مكنتش عاوزة أعمل الدور ده، لكن محمود ياسين، تدخل حيث طلب منه (أشرف فهمي) التدخل حتى أقبل القيام بالدور، وقلت وقتها مش عاوزة، لأني كنت بحضر دوري في فيلم "ولايزال التحقيق مستمرًا" وقالي هتعمليه وأقنعني به وعملته ونجح جماهيريًا بعد عرضه".

- أوضحت أنها ظلت 3 أيام حزينة على رحيل المؤلف والكاتب الكبير وحيد حامد، حيث قالت ببرنامج "آخر النهار": "بقالي 3 أيام حزينة من ساعة ما سمعت الخبر.. وحيد حامد كان في مشواري وأنا كنت في مشواره".

- عادت للدراما التليفزيونية في رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، وذلك بعد غياب عنها، حيث كان أآخر ظهور لها بدور شرفي بمسلسل "لهفة" رمضان 2015 .