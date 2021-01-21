أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، بنحو 3 ريالات للجرام وسط تنامي تفاؤل الأسواق ببدء عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلى 225.22 ريال (60.06 دولار)، أما جرام الذهب عيار 22 فسجل 206.45 ريال (55.05 دولار).

وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 197.06 ريال (52.55 دولار)، وجرام الذهب عيار 18 بلغ 168.91 ريال (45.04 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 131.38 ريال (35.03 دولار).

الذهب يصعد 1%

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، 1% إذ تراجع الدولار بعد دعوة جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية إلى تحرك كبير بشأن تدابير لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1851.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1025 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1851.70 دولارا للأوقية.

ويعتبر الذهب بوجه عام تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق. لكن ارتفاع العوائد على السندات يشكل تحديا لذلك في الآونة الأخيرة حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرا عائدا.

وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.