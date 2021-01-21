شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على فيلم ويل سميث الجديد King Richard .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Bros صورة من كوليس تصوير فيلم ويل سميث الجديد King Richard، الذى يقوم ببطولته جنبا إلى مجموعة كبيرة من الأبطال، ومن المقررأن يطرح العمل فى 19 نوفمبر من العام الجارى 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " essentiallysports".



King Richard

ويجسد الفنان العالمى ويل سميث ،شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التن سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد - King Richard.

على أن تقوم ديمي سينجلتون، بلعب دور سيلينا ويليامز فى العمل، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.

العمل الجديد سيكون من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذي يحكي قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونات التنس فينوس وسيرينا ويليامز التي ستلعبها سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وقال "سميث" فى تصرحات صحفية، أنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية بحد وصفه.

كما انضم كل من ليف شرايبر، وسوسي أبروميت إلى فيلم ويل سميث الجديد King Richard.

وكانت قد قررت Warner Bros طرح فيلم 'Godzilla vs. Kong' يوم 26 مارس المقبل بدلا من طرحه في مايو المقبل، الفيلم سيطرح بدور العرض في نفس وقت عرضه علي HBO Max ، كجزء من Warner Bros. صفقة غير مسبوقة ، تم الإعلان عنها في ديسمبر، لإرسال قائمة 2021 بالكامل إلى خدمة البث.

وكانت قد أعلنت شركة "Legendary Pictures"، أنها ستنتج جزءًا جديدا من فيلم "'Godzilla "، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم بعنوان Godzilla vs. King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، وسيطرح بدور العرض السينمائية الأمريكية 2020.

"Godzilla" تصدر إيرادات الشباك الأمريكى فى أول أسبوع عرض له، حيث حقق 93 مليون دولار، والفيلم قامت ببطولته أرون تايلور جونسون، كين واتانبى، إليزابيث أولسن وجولييت بينوشيه، مع ديفيد ستراثيرن وبريان كرانستون.