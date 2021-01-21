شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي حسن ومحمد حمزة وأمين نبيل لأول مرة مع روبى فى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة روبي من تسجيل أغنية ضمن ألبومها الجديد، والتي تتعاون فيه لأول مرة مع الشاعر مصطفي حسن، والملحن محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، ويتضمن الألبوم 6 أغانٍ، تتعاون فيها روبي مع الشاعر أيمن بهحت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيى، والتي تعود به روبي للغناء مرة أخرى بعد ابتعادها فترة كبيرة عن إصدار أغاني جديدة والتي كانت بوابة تعارف الجمهور عليها.

وتشارك روبى في بطولة مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب.

كما تستعد الفنانة روبى لتحضير فيلم جديد بعنوان "شغل خواجات"، تأليف شادى سلامة، وجارى عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذى يشارك روبى فى البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد النجوم.

يذكر أن روبى ظهرت مع الإعلامية إسعاد يونس، وتألقت بالغناء في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC بمناسبة العام الجديد، حيث غنت روبى أغنيتها الشهيرة "ليه بيدارى كده" كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج