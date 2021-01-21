"أكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني ابنك"..أحمد خالد صالح يحيي ذكرى والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد خالد صالح، على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل خالد صالح، التي وافقت 20 يناير.

ونشر "أحمد" صورًا تجمعه مع والده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وحضرتك مُنعم يا والدي، كل سنة وعيد ميلادك في الجنة إن شاء الله أحلى، أنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني ابنك، كل سنة وسيرتك منورالي طريقي وحب الناس ليك تاج على راسي.. ربنا يجعل محبتنا جميعاً في ميزان حسناتك".

وأضاف: "مفيش حاجة كاملة من غيرك، يا رب تبقى شايفنا ومبسوط وفخور بينا ويجمعنا بيك وبكل الحبايب على خير يا أبويا..الفاتحة لأبويا ولأمواتنا أجمعين".

يذكر أن أحمد خالد صالح، يواصل تصوير الموسم الثاني من مسلسل "أنصاف مجانين" الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من إخراج عمر رشدي، والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني.