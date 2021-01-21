شكرا لقرائتكم خبر عن كليب " Anyone" يحصد 41.5 مليون مشاهدة على يوتيوب فى 20 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررالنجم العالمى جاستين بيبرأن يبدأ عام 2021 بإطلاق كليب "Anyone" والذى حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم .

استطاع كليب "Anyone" الذى ظهر به بيبروهو"ملاكم " أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ 41.5 مليون مشاهدة على قناة جاستين بيبربموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " وذلك خلال 20 يوما من إطلاق الكليب، كما حصد العمل أيضا 1.3 مليون LIKES .

من جهة أخرى كشف جاستين بيبر بعد أيام من إطلاق كليب "Anyone" عن مقطع فيديو قصير يكشف الكثير من كواليس التصوير حيث ظهر بيبر خلال خضوعه لإزالة " التاتو " المرسوم على جسده بواسطة " الماكياج " فى مقطع الفيديو، ثم ظهرخلال التصويرعلى الشاطئ، إضافة الى ظهور المعنيين بالماكياج خلال وضع " مساحيق تجميل " على وجه النجم الشهيرلكى تظهر وكأنها كدمات، بينما ظهرت النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين بالفيديو وهى تتواجد فى كواليس تصوير الكليب، حيث تحرص بالدوين دائما على دعم زوجها نجم البوب الكندى الشهير .



















