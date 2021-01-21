هذا ما قالته هالة صدقي عن إنقاذ والد زوجها من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة هالة صدقي، الشكر لكل من أشاد بموقفها تجاه والد زوجها وإنقاذ حياته من الموت، رغم الخلافات والقضايا بينها وبين زوجها.

وكتبت هالة عبر حسابها على إنستجرام: "بشكركم من كل قلبي على كل الحب اللي بعتوه لي الفترة اللي فاتت، وأكيد كلكم عرفتوا سبب نزولي القاهرة فجأة، واللي حصل واجب ومهما كانت العداوات في وقت المرض أو الموت.. لازم تكون أنت الأقوى، لأني إنسان حر".

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، وجه لها الشكر بعد موقفها مع والده، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً : "تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هي والولاد .. مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا هي العظيمة أم أولادي هالة صدقي.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".

يذكر أن سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم طفليهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.

وردت هالة صدقي، على فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها، يتهمها فيه بالاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها، وأموال من حسابه البنكي بعد أن حرر لها توكيلا عامًا منذ عدة سنوات، وقالت في تصريحات خاصة وقتها لـ"الخليج 365"، إنها استمعت إلى الفيديو المتداول، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه زوجها ومحاميه والموقع الذي نشره بالتشهير.

وأضافت الفنانة: "الفيديو فيه حاجات كتير مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة والغرض منها التشهير"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز الحديث عن الحياة الأسرية على السوشيال ميديا بهذا الشكل، والأطفال ذنبهم إيه يتعرضوا لكل ده، بيشكك في أطفاله عشان الفلوس".