قبل عرضه.. هكذا روجت رانيا يوسف لمسلسل "اللعبة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

واصلت الفنانة رانيا يوسف، الترويج لمسلسلها الدرامي الجديد "اللعبة 2"، المقرر عرض أولى حلقاته يوم 24 يناير الجاري.

ونشرت رانيا، فيديو ترويجي للعمل، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "اللعبة ما زالت مستمرة .. انتظروا (نسرين) في الجزء الثاني من مسلسل اللعبة ٢ ليفيل الوحش ابتداءً من 24 يناير حصرياً على شاهد VIP".

وقالت رانيا بالفيديو: "نسرين..جارتهم الجديدة.. يا ترى هلعب مع مين فيهم، شوفوني على شاهد بمسلسل اللعبة الجزء الثاني".

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، وتنضم النجمة رانيا يوسف للجزء الثاني من العمل الذي أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.