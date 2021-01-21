محمد الفلاح - بالصور.. جنيفر لوبيز بالأبيض من شانيل في حفل تنصيب بايدن

الخميس 21 يناير 2021

أطلت المغنيتان جنيفر لوبيز وليدي جاجا خلال حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإطلالات مميزة لافتة.



وأدت ليدي جاجا، من خلال عرض كلاسيكي، النشيد الوطني الأمريكي.

وظهرت ليدي جاجا في هذه المناسبة بفستان ذي أكمام طويلة ذكرت معلومات صحافية أنه من دار "سكاباريلي" باللون الأزرق الداكن من الأعلى مع تنورة واسعة باللون الأحمر القرمزي تضمن لها الالتزام بالمسافة الآمنة في زمن التباعد خلال جائحة كوفيد-19.

وكتبت ليدي جاجا عبر تويتر قبيل أدائها "نيتي هي الاعتراف بماضينا ليحمل الشفاء لحاضرنا، وأتطلع بحماس لمستقبل نعمل فيه سوياً بمحبة. سأغني لقلوب جميع الناس الذين يعيشون على هذه الأرض".

بعد أداء جاجا النشيد الوطني الأمريكي، اعتلت جنيفر لوبيز منصة مراسم التنصيب حيث أدت أغنية وودي جوثري الكلاسيكية "ذيس لاند إيز يور لاند"، وهو عمل يعكس ميولا اشتراكية يقال إن أسطورة الغناء الشعبي ألّفه رداً على أغنية "جاد بلس أمريكا" (بارك الرب أمريكا) التي تتسم بروحية قومية أكثر.

وأنهت لوبيز المتحدرة من بورتوريكو والمولودة في حي برونكس في نيويورك، وصلتها الموسيقية عبر أداء أغنية "أمريكا ذي بيوتيفل" (أمربكا الجميلة)، مضيفة إليها جملة بالاسبانية قالت فيها "الحرية والعدالة للجميع دائماً".

وخلال أدائها، هتفت لوبيز التي كانت ترتدي بزة بيضاء بالكامل مع ياقة من الدانتيل قيل إنها من دار "شانيل"، "لتس غت لاود" ("فلنرفع صوتنا عالياً")، في تذكير بأغنيتها الضاربة التي أطلقتها قبل حوالي عقدين.